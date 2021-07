ORDINE DEL…GIORNO – Allegri, la Juve aveva bisogno di un allenatore così

Allegri è tornato alla Juventus e se ne sono accorti tutti...

Ci sono allenatori che allenano solo i presidenti, allenatori che allenano i calciatori, allenatori che allenano i giornalisti e allenatori che si trasformano, quasi senza volerlo, nel solitario leader del gruppo. Max Allegri è uno di questi. Si è ripresentato alla Juve con una serie di messaggi molto schietti e ha distribuito compiti precisi per tutti. A cominciare da CR7, il più noto e rappresentativo tra tutti. “Dovrà allenarsi come diciamo noi e abituarsi all’idea di accettare decisioni non in linea con quello è accaduto nella precedente stagione”: più chiaro di così non si può.