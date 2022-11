ORDINE DEL…GIORNO – Ancelotti dopo Terim, Pioli dopo Giampaolo…

Hanno entrambi le radici piantate in Emilia, a pochi chilometri l’uno (Parma) dall’altro (Reggio Emilia): qualcosa conta. Hanno gli stessi tratti di umanità gioviale e semplice così da renderli molto apprezzati presso i rispettivi calciatori.

Ciascuno per suo conto

Hanno effettuato percorsi diversi prima di arrivare dalle parti di Milanello per imprimere una svolta alla rispettiva carriera di allenatori. Uno, Carlo Ancelotti, era in parola con il Parma di Tanzi e venne dirottato al Milan di Berlusconi da Galliani che aveva appena esonerato Terim; l’altro, Stefano Pioli, deve gran parte del suo presente al rifiuto di Spalletti, il primo degli interpellati allorquando Boban e Maldini decisero di chiudere prematuramente la tormentata parentesi Giampaolo.

Descritte le affinità elettive tra i due, c’è da aggiungere che il paragone inorgoglisce l’attuale tecnico milanista e risulti gradito anche all’attuale campione d’Europa in carica, residente a Madrid. Calcisticamente, i due sono accumunati da identico obiettivo: aggiornarsi, aprirsi al cambiamento, instaurare con i propri calciatori un rapporto che è anche familiare oltre che professionale. Ancelotti ha toccato vette inesplorate per Pioli che ha davanti a sé tre anni pieni per tentare di avvicinarsi.