ORDINE DEL…GIORNO – Calma con Tienanmen…ma è stata una bella lezione di sport

Quel bambino rossonero dal balcone di casa sua...

"Non è il caso di dare visibilità alle rare manifestazioni di inciviltà registrate durante le feste per lo scudetto dell’Inter e non mi riferisco certo alle adunate (inevitabili) dei tifosi nelle diverse piazze della metropoli piuttosto che sotto la sede del club. Piuttosto è il caso di segnalare la grande lezione giunta da quel bambino che si è affacciato al balcone di casa sua e dinanzi alla marea interista ha esposto la maglia di Ibrahimovic a testimonianza della propria fede incrollabile. Ecco: se fossi in un dirigente del Milan mi informerei sull’identità del ragazzino, contatterei la sua famiglia e lo inviterei a Milanello perché da Ibra a Pioli gli possano stringere la mano.

"Qualche mio sodale, esagerando un tantino, mi ha soffiato: “Sembrava di vedere il rivoltoso cinese in piazza Tienanmen!”. Al netto del paragone, è una lezione, innanzitutto per i milanisti, credo io, per quelli che nell’ora dell’altrui trionfo, si autoflagellano, per quelli che considerano adesso la stagione intera di Pioli e Ibra un colossale fallimento senza sapere che nello sport esiste anche l’altra faccia della medaglia. Infine è una conferma per la nobiltà di Milano tutta che ha sempre vissuto il derby e la rivalità con classe e sportività. Di maglie bruciate e di pipì sul piazzale della sede del Milan non vogliamo più sentire!