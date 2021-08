ORDINE DEL…GIORNO – Florenzi, Locatelli e la necessità dei prestiti: meditate gente…

Il caso Barcellona e il mercato italiano...

Non fossero bastate le inquietanti cifre elencate da La Porta, presidente del Barcellona, sullo stato comatoso del bilancio blaugrana e nemmeno le notizie provenienti dalla Roma laziale (il presidente Lotito, per ottenere il tesseramento di tre acquisti congelati, in mancanza di una cessione prevista (Correa?), ha pensato a un anticipo di 10 milioni da versare nella casse), le modalità degli ultimi due trasferimenti in Italia (Locatelli e Florenzi) hanno definitivamente attestato la crisi che ha avvolto il calcio europeo con qualche eccezione (gli sceicchi del Qatar e alcuni club inglesi). In particolare hanno segnalato una tendenza: e cioè battere la strada del prestito con pagamenti diluiti nel tempo.