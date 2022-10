ORDINE DEL…GIORNO – Gabbia da lucidare, De Ketelaere da decifrare

La qualificazione è tutta da conquistare all’ultimo giro di Champions, con il Salisburgo a San Siro. E può bastare anche un pareggio per effetto del successo del Chelsea in Austria. Ma non è questo il punto. E non luccica soltanto il rotondo 4 a 0 rifilato dal Milan sulla schiena della Dinamo di Zagabria, mai piegata nel suo stadio e reduce da una striscia di risultati positivi.