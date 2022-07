ORDINE DEL…GIORNO – I bilanci cosa seria, il budget tempo perso

Marco Iaria, uno stimato collega della Gazzetta dello Sport che si occupa più di conti che di calci di rigore, ha fatto luce su un argomento molto discusso durante questa sessione di calcio-mercato, il famoso budget, rispondendo ad alcuni quesiti attraverso la competenza di un interlocutore scelto non credo a caso, Valerio Casagrande, chief financial officer del Parma club la cui maggioranza appartiene all’americano Krause. Senza entrare nei tecnicismi della questione, è facile stabilire che parlare semplicemente di budget, citando una cifra qualunque, è una semplificazione eccessiva e non aderente alla realtà.