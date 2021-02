ORDINE DEL…GIORNO – Ibra-Sanremo, qualche giorno di lavoro in Riviera: non un affare di Stato

Il Milan non poteva negare il consenso all’operazione festival perché precedente alla firma del contratto

"Sembra diventato un affare di stato ma così va la vita del calcio italiano. E allora eccoci con il tormentone di Ibra a Sanremo. Pubblicato il famoso programma della settimana si scopre -con grave scorno del primo annuncio di Amadeus (“5 giorni sul palco”)- che non è proprio così. Anzi: il lunedì si allena a Milanello, il mercoledì tutto il giorno tra Milanello e San Siro, così il giovedì per l’allenamento e sabato sera trasferimento a Verona per la partita della domenica. Ora persino i tifosi di casa Milan continuano a scrivere che non c’è scandalo.

"E che quasi tutti i giudizi post saranno dettati dalla resa nelle partite in corso. Qualora Ibra continuerà a fare gol come gli è successo da quando è tornato, allora tutti zitti i feroci censori. Se invece dovesse concedersi qualche altra battuta d’arresto, allora monterà la schiuma polemica. Personalmente la penso così: il Milan non poteva negare il consenso all’operazione festival perché precedente alla firma del contratto. E anche se avesse potuto, non avrebbe mai rinunciato a Ibra per qualche giorno speso ad allenarsi in Riviera invece che a Milanello.