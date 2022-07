ORDINE DEL…GIORNO – Il derby Castillejo-Vidal, risparmio contro buonuscita

La rescissione consensuale del contratto di Samu Castillejo con il Milan per trasferirsi in Spagna, al Valencia, allenato dal suo ex Rino Gattuso, è l’occasione propizia per approfondire quest’ultima tecnica di calcio-mercato. Secondo il sito specializzato Calcio&finanza, il risparmio prodotto sul bilancio dei rossoneri tra mancato stipendio e quota d’ammortamento raggiunge quota 7,1 milioni di euro a cui bisognerà aggiungerà altri 2 milioni (i bonus) nel caso di raggiungimento di taluni obiettivi. Siamo quasi a quota 10 milioni quindi. Al riguardo vale la pena paragonare questa operazione a quella effettuata dall’Inter per far partire Vidal.