ORDINE DEL…GIORNO – Inchiesta Juve, sì solo alle plusvalenze con passaggio effettivo di denaro

Plusvalenze per tutti i gusti

Per avere uno scenario completo dell’indagine torinese sulla Juventus dobbiamo attendere la pubblicazione dell’intero fascicolo e non possiamo accontentarci degli stralci fatti uscire con l’intento di provocare l’attenzione dei media e dare lustro all’azione dei pm. Nel frattempo possiamo fare un brevissimo viaggio intorno al tema delle plusvalenze nel calcio. Ce ne sono di tre tipi: 1) quelle virtuose che consentono di acquistare a zero o a cifre contenute rivendendo a cifre molto alte (esempio: Pogba dalla Juve al M.United, oppure Lukaku al Chelsea); 2) quelle fittizie, definite a specchio, impiantate su valutazioni gonfiate, utili ai due club per rammendare i bilanci; 3) quelle che coinvolgono tesserati che non hanno mai praticato la Serie A e mai lo faranno.