ORDINE DEL…GIORNO – Irruzioni ASL e il pasticcio Lazio-Torino: che differenza con il caso Napoli

I granata non sono partiti per Roma perché in isolamento fino alle 24 di ieri, come da disposizione della Asl locale che ha scritto anche alla Lega Serie A. Ma la gara è rimasta fissata alle 18.30 e non è stata rinviata

"Per districarsi nel dedalo di dichiarazioni, regolamenti e pandette, ingredienti dello spinoso caso Lazio-Torino, bisogna adottare come bussola il protocollo approvato da governo e comitato tecnico-scientifico prima della ripresa del campionato dopo il lock down. Il dispositivo del collegio di garanzia del Coni su Juve-Napoli l’ha preso a martellate cancellando il 3-0 del Giudice sportivo e spalancato il portone alle decisioni delle diverse Asl regionali. Adesso per ricucire quello strappo bisognerà stabilire -con il prossimo dispositivo del giudice sportivo magari- la diversa portata dei due casi in questione e la presenza di una effettiva “causa di forza maggiore” che ha impedito al Torino di presentarsi all’appuntamento dell’Olimpico.

"La speranza conclusiva è che questo pasticcio serva di lezione al calcio italiano di serie A e contribuisca a evitare per il futuro altre irruzioni delle Asl nello stabilire quali partite si devono giocare e quali no: sarebbe la fine del campionato. Nel frattempo è cosa buona e giusta sottolineare che l’Asl di Torino si è comportata in modo diametralmente opposto ai colleghi di Napoli.