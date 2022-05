ORDINE DEL…GIORNO – Lo striscione sgradevole e i moralisti a targhe alterne

Tutti fanno tutto, ma i giudizi arrivano solo dalla cosiddetta "intellighenzia"...

Passi per gli ultrà dei social: è ormai il clima del web a produrre quotidianamente una deriva livida e limacciosa. Non si può dire altrettanto per gli osservatori snob di parte che si sono indignati oggi dimenticando quel che è accaduto ieri, nel senso delle stesse scene viste e fotografate in altre occasioni. È il solito moralismo a targhe alterne che viene puntualmente alla ribalta in questo Belpaese dove regna da sempre la “supremazia morale” dell’intellighenzia di una certa parte. Perciò in casi del genere è meglio affidarsi alla nota penna di Indro Montanelli. In uno dei suoi tanti “controcorrente” scrisse: “Conosco molti furfanti che non fanno i moralisti ma non conosco nessun moralista che non sia un furfante”.