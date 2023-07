ORDINE DEL…GIORNO – Niente nuovi stadi e i diritti tv piangono…occhio!

I nodi non vengono al pettine del calcio italiano. I nodi rischiano di strangolare il calcio italiano che continua a soffrire ritardi clamorosi nei confronti dei competitor europei. E non pesano tanto le cessioni eccellenti (Tonali su tutti, ndr) o la fuga verso il paradiso fiscale dell’Arabia dei campioni maturi (CR7, Brozovic da ultimo) quanto le difficoltà della Lega di Serie A per ottenere dal bando dei diritti tv del prossimo triennio la cifra desiderata (1,2 miliardi di euro).

Da Milano a Roma passando per Firenze non abbiamo accelerazioni in materia di costruzione di nuovi impianti, gli unici in grado di garantire alle società di riferimento un incasso annuale di circa 50-60 milioni. E in queste condizioni il risultato precedente (tre finaliste di coppa più semifinale di Champions tutta milanese) è un autentico miracolo all’italiana!