ORDINE DEL…GIORNO – Patteggiamento Juve, dove sono finiti i giocatori?

E cioè la tifoseria nemica dichiarata dei bianconeri che la vedevano già retrocessa in B e i difensori più accaniti di Madama che continuano a parlare di ossessione anti-juventina. A ben vedere, nel dibattito sono sfuggiti due particolari che non sembrano irrilevanti.

Il primo: Andrea Agnelli, separando in modo pubblico e definitivo, il suo destino da quello del club che ha scelto la strada della trattativa con la pubblica accusa per ripartire il prossimo campionato senza una seconda zavorra, ha scelto di andare a dibattimento. Si prenderà la sua seconda “inibizione” ma difenderà il suo operato fino in fondo a ogni grado di giudizio.