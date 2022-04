ORDINE DEL…GIORNO – Pene più efficaci: le plusvalenze sono concorrenza sleale

Il verdetto dopo Pasqua

Una raffica di multe e alcuni anni di squalifica. Le richieste presentate ieri dal procuratore federale Giuseppe Chinè al tribunale federale nazionale per punire le società coinvolte nell’inchiesta sportiva sulle plus-valenze, si può riassumere così. Il verdetto sarà pronunciato probabilmente dopo Pasqua e di sicuro non modificherà la sostanza dei provvedimenti. Fanno notizia le inibizioni chieste, dai 12 mesi per Agnelli, ai 16 mesi e 10 giorni per Paratici, dagli 11 mesi e 5 giorni per Aurelio De Laurentiis ai 9 mesi per Chiarelli, l’ad del Napoli calcio, indicati come i protagonisti delle operazioni. Fanno notizia anche perché, al netto delle dimensioni, concretamente non rappresentano un “vulnus” nell’attività calcistica.