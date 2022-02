ORDINE DEL…GIORNO – Per la Lega A adesso ci vuole solo…Nembo Kid!

Il tempo delle governance illuminate è finito

Nembo kid. Alzi la mano chi non ricorda il fumetto di qualche anno fa che ha eccitato la fantasia di molti ragazzi. Godeva di una forza ciclopica (sollevava un’auto come una caramella) e vestiva i panni di un imbranato cronista americano. Bene: ci vorrebbe uno come lui per governare la Lega di serie A che è rimasta ancora una volta senza il suo presidente. Paolo Dal Pino, romano, manager di rango, ad di Telit, azienda americana di prossima quotazione negli Usa, appena trasferitosi in California, ha rassegnato le dimissioni dopo l’ennesimo caso di intolleranza alle disposizioni federali dimostrato dalla maggioranza dei presidenti. Non è la prima volta.