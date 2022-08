ORDINE DEL…GIORNO – Vigilia derby: finora è stato decisivo il calendario

Se ci lasciassimo condizionare solo dai risultati, dovremmo capovolgere i recentissimi giudizi firmati sul conto di Inter e Milan. E le lodi per il successo netto e disinvolto col Bologna dovrebbero diventare censure feroci per la prova opaca di Reggio Emilia con il Sassuolo, mentre al contrario il processo a porte aperte istruito nei confronti di Simone Inzaghi e dei suoi cambi all’Olimpico contro la Lazio dovrebbe diventare una sinfonia rassicurante per il tris servito contro la Cremonese.