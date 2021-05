IL DERBY DELLA SETTIMANA – Roma, Mourinho vs tutti: il suo passato e le ironie

Mourinho approda alla Roma, i tifosi dimenticano gli sfottò e lo accolgono a braccia aperte, mentre qualcuno ironizza sul suo arrivo

Consuelo Motta

È la settimana dello Special One. José Mourinho accetta la scommessa di Friedkin e torna in Italia, alla guida tecnica della Roma con tutto il suo staff e con un grande progetto di rifondazione. Succede all’inizio di questa settimana, inaspettatamente e prepotentemente, senza lasciar trapelare nulla, senza voci di mercato che ne anticipassero l'arrivo.

La debacle di Fonseca in Europa League e gli scarsi risultati in campionato ha spinto la società giallorossa a muoversi in fretta, riportando nel Belpaese un tecnico che qui di ricordi ne ha molti, e grandi: emblema della sua esperienza italiana è il triplete alla guida dell’Inter. E l’ambiente inizia a beneficiarne il giorno stesso dell’annuncio: in borsa, il titolo della Roma spicca il volo raggiungendo il 26,33% dopo essere stato addirittura bloccato per la grande velocità di crescita. Tutto fan ben sperare, insomma.

Da parte dei tifosi c'è ovviamente un grande entusiasmo: si sogna già di tornare a festeggiare almeno lo scudetto, come una volta, come nel 2001 con alla guida un altro mostro, Fabio Capello. Un entusiasmo così grande che le vecchie scaramucce sono ormai perdonate.

"Non mi piace prostituzione intellettuale, mi piace onestà intellettuale. Negli ultimi due giorni non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori, con tanti calciatori che volevo avere con me e che finirà la stagione con zero tituli", tra le frasi più famose pronunciate proprio da Mourinho quando i giallorossi erano i diretti avversari della sua Inter.

Sfumata la rabbia per quelle parole, i tifosi non vedono l’ora di avere Mou in panchina e, come riporta la Gazzetta, sognano di vedere nel suo staff qualche ex giocatore rappresentativo, come De Rossi o Walter Samuel, ex gregario proprio del tecnico portoghese nella sua Inter.

Mentre i giallorossi esultano, anche i rivali della Lazio hanno qualcosa da dire. I tifosi biancocelesti si scatenano sui social scrivendo cose del tipo "State già a piagne per Mourinho? Che tristezza che me fate. Viene da tre esoneri e battuto pure da Ballardini...Viva Simone Inzaghi, avanti Lazio!", svariate altre ne ha pubblicate la moglie di Simone Inzaghi, tecnico laziale, sui propri profili social. Ironizza anche la compagnia aerea Ryanair: "Può viaggiare con noi a basso costo José, non sarà un problema il bagaglio, leggero, visto i suoi pochi trofei vinti a Londra".

Mourinho ha firmato fino al 2024 e percepirà 7 milioni di euro a stagione (bonus esclusi), un passo indietro rispetto ai 16 che percepiva al Tottenham prima di essere esonerato.