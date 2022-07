TACKLE DURO – Il derby dei media su De Ketelaere e lo schiaffo de Ligt

Il belga del Brugge è impantanato in una trattativa che tra ingaggi e costi è in stallo da un mese, l’olandese attacca l’Italia e dà uno schiaffo ad Allegri, parte la zuffa e gli risponde Bonucci

Redazione DDD

di Roberto Dupplicato -

Tra Leao e Messias e dietro Ibra, Origi o Giroud. Pioli aspetta il suo sette che sta a fare il 10 e viceversa ma non può aspettarlo in eterno anche perché la preparazione per il prossimo campionato è cominciata già da un pezzo, Giroud è già in palla e sarebbe carino vedere un trequartista come rifinitore alle sue spalle. In questi giorni il nome di De Ketelaere è sempre stato sui giornali: i viaggi di Maldini, lui in panchina nella supercoppa di Belgio: indizi, prove.

L’intervista di Maldini alla Gazzetta è di due mesi fa e già poneva dubbi e riflessioni sul nuovo corso del Milan, che c’è ma non si vede e comunque parte in autunno. Troppo tardi, e infatti i ritardi si traducono in trattative in stallo. Botman è saltato, Sanches slitta, l’Inter ha preso Lukaku e Allegri ha la squadra per lo Scudetto. Il Milan deve difendere il tricolore che ha vinto meritatamente, ma ricordiamolo: vincere non vuol dire che il Diavolo sia già la squadra più forte d’Italia. Il 13 agosto si gioca e il tweet di Stefano Donati è emblematico: “Pioli avrebbe voluto CDK il primo giorno di ritiro. Manca meno di un mese al campionato, quest’anno è importante partire forte. Se la differenza è di 3 mil i tifosi e l’area tecnica, dopo lo scudetto, avrebbero meritato una proprietà in grado di dire: quanto fa? 35, eccoli”. Su SportItalia si analizzano i rischi di un mercato in stand by, ma Biasin non fa drammi. “Devono sostituire Kessié e Romagnoli, il sostituto di Kessié lo hanno già individuato e alla fine lo prenderanno”. Sul belga la sensazione è che si continuerà a trattare a oltranza e per radio calciomercato è pronto il rilancio.

Hanno destato stupore invece le dichiarazioni dell’olandese de Ligt che, non appena arrivato al Bayern ha davvero sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ma non solo quello della Juventus, proprio quello Italiano nella sua interezza inteso come pasta, pizza, spaghetti e tiramisù. È finita che qui da noi non ci si tiene in forma e non ci si allena, e teteschen giù a ridere di noi. Freghiamocene dell’orgoglio e cerchiamo di elevare l’intensità degli allenamenti, invece su Tuttosport leggiamo in prima “in Italia preparatori top”. Sarà…

Dalla Gazzetta dei giorni scorsi Bonucci è andato testa a testa con l’ex compagno come fece con Rizzoli. “Penso che alla base di tutto serva rispetto. Certe frasi dette in nazionale sono state poco carine, è un in grande club ma non è detto che in una squadra top sei destinato a vincere". Insomma una risposta da capitano ma una discreta fumata perché la cosa che brucia è che questa ultima Juve non sia stata abbastanza per l’olandese, uno smacco intollerabile. Ovviamente su Bonny che chiede rispetto si scatenano tutti, e così un tweet di Fabio Russello con la foto di Bonucci in rossonero che esulta invitando i tifosi della Juve a sciacquarsi la bocca, fa il pieno di cuoricini. Tuttosport oggi apre con l’intervista a Szczesny: “Bremer è una bestia”, ma c’è la notizia dello stop per Pogba che dovrà operarsi al menisco “e torna a Ottobre” stimano a SportItalia. Sul Corsport c’è spazio per Dybala, che non è andato all’Inter e fa sorridere pure oltre Manica con Gary Neville che sfotte le finanze nerazzurre su Twitter. Ma l’apertura è sulla Juve con “Pogba si è rotto” e con lo “schiaffo a Max” di de Ligt, commentato amaramente “la verità sta in mezzo”. Sulla gazza del lunedì De Ketelaere chiedeva la 10, oggi la rosea apre con lo stop di Pogba e di spalla propone Ziyech come alternativa a De Ketelaere. Volevano dire il contrario, forse.