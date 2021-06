TACKLE DURO – Il derby dei media su Donnarumma al PSG

Alla “prima” di Calciomercato l’originale Di Marzio spara la bomba: Gigio andrà al PSG per una cifra monstre da 60 milioni di euro per 5 anni. E indosserà la 99

Redazione DDD

di Roberto Dupplicato -

Tutto è sembrato più chiaro domenica con le dichiarazioni di Szczesny che, in ritiro con la Nazionale polacca, faceva chiarezza: “Sono e resto il numero uno della Juventus”, parole ribadite anche lunedì e che su Twitter hanno scatenato reazioni variopinte, tra cui quella di Franco Ordine che ha sfottuto quelli che sparano percentuali a caso sul mercato solo per attirare attenzioni. “Vorrei gentilmente informare che le parole di Wojciech Szczęsny hanno chiuso ogni spiraglio per Donnarumma alla Juve. Quelli del 99,8% di possibilità sono cortesemente pregati di puntare sulla prossima pandemia così tanto per evitarcela. Grazie”. C’è chi dice che Raiola fosse in parola con Paratici, recentemente congedato da Agnelli, ma la Juve ha già un portiere da 6,5 milioni a stagione, e se bisogna fare investimenti ora Allegri non li gradirebbe in porta. Davide Russo De Cerame da Top Calcio aveva raccontato di come, invece, il PSG stesse seguendo i progressi di Donnarumma nonostante in porta avesse Navas: anche se il centroamericano ha vinto tre Champions col Real, Leonardo pensa che il futuro è Gigio, ed evidentemente le notizie del giornalista napoletano che da sempre “ci azzecca” su Mino Raiola, pure stavolta avevano un fondamento.

La bomba però arriva alle 23.00: Gianluca Di Marzio apre la nuova stagione di Calciomercato l’originale su Sky con le cifre del futuro accordo fra Donnarumma e il PSG. 60 milioni in 5 anni, circa 12 a stagione tra parti fisse e bonus: 4 in più degli 8 offerti recentemente dal Milan. Il 50% e, in generale, la sensazione di andare a difendere la porta di una Big europea, che cambia proprio perché col City in Champions Navas ha commesso delle sbavature fatali. Per Massimo Marianella: “Ha scelto i soldi”. Mancini è ora più contento, riporta Peppe Di Stefano al seguito della Nazionale azzurra per Sky. Venerdì siamo in campo con la Turchia per l’esordio e perdere vorrebbe dire compromettere sin da subito la qualificazione: meglio non giocare col portiere distratto dalle voci di mercato. “Gigio dovrebbe avere la maglia numero 99”, continua l’inviato, segno che la notizia a Coverciano sia ormai di dominio pubblico. Voilà, Donnarummà! Tra i quotidiani sportivi solo La Gazzetta mette la notizia in prima pagina. “Nelle ultime ore c'è stata una fortissima accelerata nella trattativa, coi francesi che hanno superato Juve e Barcellona”. Reazioni social spietate e divertenti: Marco Di Marco twitta “Ma va anche Antonio Donnarumma al PSG?”. Un’altra tifosa la mette sul sarcasmo: “Non vi preoccupate che ci pensa Verratti a dare lezioni di francese a Donnarumma”. Qualche tifoso juventino ci aveva sperato: “Se si doveva puntare sul futuro #juve lo dovevamo prendere, stop!”.

Al Milan pensano che la corda sia stata tirata troppo, alla fine si è spezzata e Maldini ha annunciato il francese Maignan. Gigio farà la strada inversa e andrà in Ligue 1, c’est la vie. Da capitano, dopo 251 presenze in 6 stagioni, lanciato a 16 anni da Mihajlovic è diventato oggi il numero 1 dell’Italia, col Milan ha vinto una Supercoppa a Doha contro la Juve e lascia il club in Champions. Ma dite ai tifosi più piccoli che questa storia non ha il lieto fine e si chiude pure con i rossoneri feriti. Tutto potevano aspettarsi, tranne che Gigio decidesse di svincolarsi senza regalare una plusvalenza al club. Brutto, va detto.