TACKLE DURO – Il derby dei media su Koulibaly e de Ligt

Il volo di Salihamidzic a Torino lo certifica: l’olandese dopo tre anni alla Juve va al Bayern, verrà sostituito da Koulibaly?

Redazione DDD

di Roberto Dupplicato -

Sono stati tre anni belli e divertenti quelli di de Ligt con la maglia della Juventus perché il difensore olandese non ha mai annoiato: ha alternato ottime prestazioni e interventi goffi, alcuni più degli altri. Era venuto a giocare nello stivale per imparare a difendere in un altro modo, lo mandava Mino Raiola portandolo dall’Ajax e strappando un mega ingaggio da circa 10 milioni all’anno. Ma a dicembre proprio Mino Raiola aveva detto come l’olandese fosse pronto per un nuovo passo della sua carriera, e aveva ragione. Lui stesso non ha mai detto via social “voglio restare alla Juve”. Non c’è stato il feeling con Massimiliano Allegri ma in generale non è questo il punto. Il suo passaggio in Italia è un giro a vuoto, un’occasione persa pure per noi, che non abbiamo mai visto il vero de Ligt, se non a momenti.

Non ha vinto nessuno Scudetto e anzi ha vinto soltanto una Coppa Italia con Gattuso, Koulibaly è il difensore probabilmente più forte della serie A insieme a Milan Škriniar, da anni è al numero uno di quelli che difendono i numeri uno. Giocatore straordinario che ha vinto anche la coppa d’Africa e che quindi a livello internazionale ormai è più che conosciuto: lo vuole la Juve, lo vuole il City ma si dice che alla fine DeLa non lo lascerà andare da nessuna parte. Ed è per questo che Aurelio sta pensando a un mega rinnovo anche con offerta in società. A Torino in questi giorni ci sono stati i botti con l’arrivo di Pogba e di Maria, due stelle assolute con le quali la Juve sicuramente si pone in prima fila per la vittoria dello Scudetto e risponde a Lukaku. Però dopo aver ricevuto è il momento di dare: e il dare sembra proprio de Ligt verso la Baviera destinazione Bayern Monaco. Una squadra che si è rinforzata e che avrà anche Sadio Mané: con loro due il Bayern punta a Rivincere la Champions.

Il sostituto ideale sembra Kalidou. Perché a Napoli invece pare sempre ci sia aria di smobilitazione, sembra sempre che il ciclo sia finito: effettivamente la squadra costruita 10 anni fa da Benítez e Bigon ora sembra davvero essere arrivata al capolinea: se ne andrà anche Mertens e probabilmente Koulibaly è arrivato all’ultimo anno. In Cittá si dice che alla fine resterà a Napoli, “la proprietà non può permettersi la cessione del senegalese proprio ai rivali della Juve” è la vulgata generale. Già in questo momento la protesta dilaga con l’hashtag A16 (che prende beffardamente in giro l’autostrada Napoli-Canosa come a dire a DeLa di andarsene a Bari). Dicevamo, già la situa è questa, dopo uno Scudetto che sembrava la portata della Spalletti band, cedere Koulibaly alla Juventus sarebbe mediaticamente imperdonabile.

Su questo affare a doppio binario si è letto di tutto, c’è stata anche la cena tra gli agenti di KK e la Juve. Il senegalese lo fa per mettere pressione a DeLa? La firma dei programmi RaiSport Riccardo Marra twitta: “uhm, quando una società palesa alla stampa i dettagli dell'offerta economica per un rinnovo, in realtà sta parlando alla tifoseria facendogli filtrare che ha ha fatto di tutto per trattenerlo, ma che il giocatore ha già rifiutato”. Il mercato non perdona, e tra un mese si gioca. E così oggi sulle prima pagine non c’è traccia di questo doppio affare, che quindi sarà un affare solo economico per la Juve e di cuore per il Napoli. Le prime pagine di oggi sono sul Milan, Di Maria e la fine dell’amore fra Totti e Ilary, nella vita ci si separa, figurarsi nello sport.