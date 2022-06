TACKLE DURO – Il derby dei media su Marotta che stoppa Dybala

Dopo mesi di flirt e trattativa l’arrivo di Lukaku ha scombinato i piani in casa nerazzurra: senza la cessione di uno fra Correa e Dzeko non potranno avere la Joya. O è un bluff?

Redazione DDD

di Roberto Dupplicato -

Quelli di fine giugno sono i nuovi giorni del condor il nuovo Re del calcio mercato italiano: Beppe Marotta si riserva il diritto di stoppare per qualche giorno il sogno di Paolo Dybala di indossare la maglia dell’Inter e poter così battere la Juve del suo ex presidente Andrea Agnelli. O almeno questo è quello che il “direttore” ha voluto far credere e ha detto ieri a Milano, a margine di un evento in memoria del grande direttore de La Gazzetta Candido Cannavò. La cosa sarebbe clamorosa. Su Dybala all’Inter in giugno si è letto e scritto di tutto, una storia tormentata partita col naufragio della trattativa per il suo rinnovo con la Juventus, la dybanovela iniziata addirittura due anni fa. Poi - pare - le cifre folli richieste dell’argentino, la risposta al ribasso del club fino a quello strappo di ottobre 2021 quando poi la Joya avrebbe tradito il bianconero per l’Inter, scatenando le ire di Arrivabene e della dirigenza di Madama. Poi le lacrime, sipario.

C’è stata la variabile imprevedibile Lukaku, il suo ritorno ha fatto ricalcolare le mosse di mercato perché l’anno scorso, nei pochi giorni passati insieme ad Appiano Gentile, Romelu aveva folgorato Simone Inzaghi. E quindi l’affare Dybala è veramente fermo per la prima volta, almeno mediaticamente, e sembra che ci sia il rischio che salti davvero. Dopo mesi di corteggiamento, titoloni e indiscrezioni e lo stesso Marotta che parlava apertamente di Paolo in nerazzurro, vuoi vedere che Paulo non firma? Ovviamente le vie del mercato sono infinite ma lo stesso Pasquale Guarro, che proprio ieri sera ha intervistato Marotta, ha spiegato che analizzare e cercare di comprendere le dichiarazioni ufficiali di Beppe Marotta rischia di essere quantomeno fuorviante, magari anche questa volta il vecchio Beppe sta depistando tutti, per primo l’agente di Paulo Dybala che, forse, vuole far fruttare questa firma soprattutto per la sua di carriera, o almeno questo è quello che magari possono aver pensato i vari intermediari che hanno trattato con lui.

Sicuramente le dichiarazioni di Marotta hanno acceso il dibattito verso un’altra direzione e continueranno ad alimentarlo: ieri sera in TV non si parlava d’altro, ovviamente c’era Sky che ha intervistato Marotta con Matteo Barzaghi, Guarro a QSVS con Stefano Donati, e ovviamente le dichiarazioni di Marotta erano anche il piatto forte di Calciomercato l’originale, dove c’era Gianluca Di Marzio ne non sembrava stupito dalla fermata nerazzurra. Ovviamente i titoli di giornale oggi sono tutti anche dedicati a questo piccolo grande stop mediatico della trattativa e se l’Inter non dovesse prendere Dybala i tifosi del Milan potrebbero festeggiare qualcos’altro, visto che oltre a salutare Origi sono sfottuti per ore stanno andando le cose sul fronte Botman, Sanches, Massara e Maldini. In tutto ciò questi sono i giorni in cui la Juventus sta per definire l’arrivo di Pogba e Di Maria: due colpi da instant team che, senza la Joya dietro Lautaro e Romelu, potrebbero proiettare la squadra di Allegri a essere addirittura la favorita per il titolo. Infatti il Corsport titola “potenza Max” mentre Tuttosport rilancia “non finisce qui”. Anche sulla Gazza l’apertura è dedicata al colpo Di Maria mentre sull’Inter si parla di fantasia tra Miky e Calha, e manca la Joya…