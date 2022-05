TACKLE DURO – Il derby dei media su Marotta che stuzzica su Dybala

L’Inter vuole formare la coppia Lukaku-Dybala, il Milan è alle prese col cambiamento societario e tornano a parlare di tricolore anche Juve e Napoli, se Roma non vuole restare fuori dalla Champions a Mou e Sarri devono comprare qualcuno

Redazione DDD

Beppe Marotta la butta giù quasi scherzando “Non so dove Dybala giocherà l'anno prossimo. Nello sport devono essere accettate quelle che definisco bugie bianche. È chiaro che la speranza è che possa giocare con noi". Ma qual è la bugia bianca? Che lo sta trattando o che “spera” perché lo ha già preso? Fabio Ravezzani su Qsvs spiega che quella dell’Inter potrebbe essere solo una trattativa di depistaggio o di disturbo - visto che è cominciata a stagione in corso - sulla rivale bianconera. Perché in realtà le grandi manovre l’Inter le starebbe facendo per far tornare a Milano Romelu Lukaku. Dopo un anno fatto di tante panchine e molte incomprensioni con Tuchel, il belga vorrebbe tornare a indossare il nerazzurro come dichiarato nella clamorosa intervista natalizia. Quella di Sky che fece sobbalzare sulla sedia i tifosi del Chelsea e pure quelli dell’Inter, perché quando il numero 9 li aveva lasciati lo avevano mandato a Vancouver, e non a Londra.

Chi va al Real dopo il rifiuto di Mbappé? I blancos non hanno bisogno di un rinforzo in attacco ma di un gioiello alla corona da mostrare ai tifosi. Lautaro! Dicono i tifosi del Milan, che hanno vinto lo Scudetto ma che non sanno da chi saranno guidati l’anno prossimo: cioè a livello proprietario il futuro si delinea col passaggio da Elliott a Redbird, ma che ne sarà di Maldini e Massara? Commisso ha dato il benvenuto a Cardinale direttamente dagli Stati Uniti: “Fai il bello coi soldi degli altri”. Il Monza in questo momento sogna quanto il Milan e dai rossoneri può prendere Messias, il sogno di varie estati fa Belotti e magari qualche dirigente… visto che a Maldini e Massara, come dicevano, ancora non è stato rinnovato il contratto. Scherzi a parte Berlusconi ha già parlato di Scudetto e Champions e quelli non li puoi vincere con Belotti. Quindi vediamo se magari Dybala sarà il gioiello che Silvione regalerà ai fan del Brianteo. Fantascienza. Ma tanto nel calciomercato vale tutto.

La Juve non ha novità su Di Maria però se il giocatore spinge per avere solo un anno di contratto il club sente puzza di bruciato, non è che lo vuole usare come un taxi per arrivare in forma al Mondiale e staccare la spina a gennaio? Ritrova Chiesa che si è visto a Monte Carlo con Vlahovic e si prepara a un’estate con una possibile cessione: quella di de Ligt, che però aprirebbe un bel buco in difesa dopo l’addio di Chiellini e i tanti kilometri di Bonucci. Mentre Messi dice che l’Italia sarebbe la favorita al Mondiale, se solo si fosse qualificata… la Nazionale gioca una partita inutile con una maglia nuova e brutta, che quasi è meglio non andare in Qatar a farci vedere così. Anche qui l’amarezza della riflessione paradossale non ci aiuta a dissimulare, ai mondiali non ci andiamo e ci siamo rimasti malissimo, tanto che ogni volta che da qualche parte nel mondo dicono che ci ripescano, li sommergiamo di click.

La Roma è alle prese coi festeggiamenti che dureranno tutta l’estate, Mourinho agita le acque parlando di futuro, i Friedkin hanno un programma decennale dice Angelo Mangiante, Zaniolo ha festeggiato come se a Roma stesse così bene da non pensare mai di poter andare via. La Lazio ha riconfermato Sarri e si prepara alle barricate per Milinkovic-Savic, che alla Juve andrebbe volentieri, mormora qualcuno. Napoli sogna e DeLa parla già di Scudetto, con Spalletti accanto al presidente che fa una smorfia tutta toscana che fa ridere il web e che attacca Mertens e Koulibaly, che alla fine a questo punto può andare alla Juve. Se Napoli punta allo scudetto attraendo campioni dicendo “c’è un modo filosoficamente diverso di vivere” Juve, Milan e Inter possono dormire tranquilli…. E trattare Kalidou, se a Napoli non tutti hanno capito quanto sia forte.

Ci sono tanti rumors dall’estero, si parla di Leao al City per rimpiazzare Mahrez, addirittura di Balotelli alla Juve con il web bianconero che si scatena e con la “guerra” tra Bayern e Lewandowski, come titola El Mondo Deportivo in Catalogna. In Italia sono finite le trasmissioni sportive e quindi il dibattito si sposta sul web e sulla radio, oltre che sui giornali. La Gazzetta titola “fumata rossonera, il Milan passa da Elliott a Redbird” e in taglio basso “Dybala chiama Lukaku”. Il Corsport dà spazio alle parole di Marotta che apre a Dybala, mentre per Allegri ci sono “quattro” nuovi rinforzi per puntare allo Scudetto. Tuttosport dice che oggi per l’Inter è il giorno di Lukaku ma apre con Allegri che rilancia “conta solo vincere”. Inter, Roma e soprattutto Milan lo hanno fatto. Ma anche se siamo a maggio la sfida per il prossimo anno è già lanciata.