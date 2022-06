TACKLE DURO – Il derby dei media sul mercato dell’Inter che fa arrabbiare juventini e milanisti

Il calciomercato apre a luglio ma la mediaticità dei nomi Lukaku e Dybala oscura la trattativa per Pogba e Di Maria, mentre al Milan i problemi sono “politici” e i tifosi fremono

Redazione DDD

di Roberto Dupplicato -

I tifosi del Milan e quelli della Juve sono molto arrabbiati perché è ormai da circa 10 giorni che sui media non si fa altro che parlare degli strepitosi colpi di mercato che starebbe per mettere a segno l’Inter di Beppe Marotta: Dybala e Lukaku (oltre a tenersi Lautaro). Un trio delle meraviglie - già ribattezzato nel seducente LaDy Lu - che sta facendo rosicare non poco le tifoserie avversarie, che poi inondano i social di polemiche contro i media che parlano principalmente di Inter, pur se i nerazzurri hanno un pesante passivo da recuperare. In più c’è Marotta che dei due parla apertamente in dichiarazioni: “Si può fare. Non mi nascondo”. E quindi come fai a non parlarne? Ovvio che l’Inter cederà: Skriniar è richiesto da Parigi e sappiamo come vanno certe cose. Lukaku vuole tornare mentre Dybala si potrebbe voler vendicare della Juve, visto che la Joya potrebbe valutare di essere stato trattato male nell’ultima stagione, con un club che lo ha illuso e alla fine addirittura scaricato. La situazione Dybala-Inter manda in tilt soprattutto quei tifosi bianconeri che lo hanno visto piangere come un Picciriddu nell’ultima allo Stadium e hanno voluto dare un senso a quelle lacrime diverso da ciò che erano: emozione per 7 anni bellissimi.

Ma ora cominciano a spazientirsi pure i tifosi del Milan: neanche un mese fa festeggiavano uno scudetto godereccio perché ottenuto in volata contro i rivali cittadini e con una squadra probabilmente meno forte ma oggi vedono il club alle prese con i problemi societari, visto che Maldini e Massara non hanno ancora rinnovato. Rinnoveranno. Quasi sicuramente però, intanto, Renato Sanches sembra essere diventato un obiettivo del PSG, De Ketelaere non viene chiuso e anche su Botman si cincischia. I tifosi a questo punto si arrabbiano anche perché pare che il Mini budget - come titolato da Qsvs - di Cardinale sia di 45 milioni circa: questo vorrebbe dire anche che c’è la possibilità di cedere, magari Leao, come ha fatto capire il presidente Scaroni a Radio anch’io: "È una pedina preziosa, ma il Milan ha dimostrato di saper fare delle sostituzioni piuttosto incredibili". Con la cessione di Leao il budget diventa meno mini. I tifosi della Juve sono arrabbiati anche perché vedono che sulla Gazzetta spesso la prima pagina è stata su Lukaku e Dybala, dimenticando i nomi che sui giornali leggiamo in chiave bianconera: Di Maria, Pogba e Suarez mentre, addirittura, sul Corriere della Sera il primo nome che avevamo letto è stato quello di Salah. Anche dal punto di vista bianconero i grandi nomi non mancano… e poi c’è la questione cittadina. La Gazzetta è il principale quotidiano sportivo di informazione del Paese ma è anche vero che è un giornale che ha sede a Milano. Se si facessero statistiche sulla prima pagina di Tuttosport ci renderemmo conto che si parla principalmente di Juventus, ma anche perché è un giornale di Torino. Quindi la tesi del tifosi lamentosi non regge, ma sicuramente in questi tempi da comprensione binaria può convincere qualche fanatico che la Juve sia vittima di un complotto mediatico. La cosa fa oggettivamente sorridere perché, proprio in questi anni, la Juve non ha avuto reali avversari sul campo dell’informazione, potendo contare sull’assenza di Moratti e di Berlusconi dal palcoscenico mediatico.

A oggi Dybala strappato alla Juve e Lukaku che torna per una manciata di milioni, dopo essere stato venduto a 115 10 mesi fa, sono due colpi di mercato clamorosi. Da chiudere. Certamente anche Pogba è un nome da prima pagina e infatti sul polpo abbiamo letto tanto mentre su Di Maria è arrivata, dalle pagine rosa, una dichiarazione di Buffon che ha fatto scalpore: “sa fare tutto. In questa Serie A sarebbe come Maradona". Il Milan, invece, in alcune dinamiche societarie sembra essere tornato indietro al dualismo Galliani-Barbara, quindi è ovvio che oggi si parli meno di mercato e più di cosa stia bollendo nella pentola del Diavolo che, come è noto, non fa coperchi (mediatici). Oggi la Gazza titola “troppa Inter” con la foto di Inzaghi e Lukaku mentre il Corsport apre con “Giganti contro”: Lautaro, Dybala e Lukaku sfidano Chiesa, Vlahovic e Di Maria.