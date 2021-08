TACKLE DURO – Il derby dei media sul rinnovo di Dybala

La Joya non ha ancora firmato il suo contratto con la Juve ma si rivedrà col club a settembre, nel frattempo in Spagna El Chiringuito continua a rilanciare la voce di Mbappé al Real: questo porta CR7 a Parigi, o al City?

Dybala non rinnova e questa è la notizia da più di un anno, ma l’appuntamento spostato a fine agosto pone l’orizzonte del mercato bianconero un po’ più in là: fino a Parigi, dove potrebbe andare CR7 se Mbappé andasse al Real Madrid. Un incastro che consentirebbe alla Juve di poter offrire un po’ di più alla Joya, visto che a bilancio sparirebbero i 31 milioni annuali del Re. Ma se questo non dovesse succedere la differenza fra domanda e offerta, nella trattativa con il 10 argentino, potrebbe restare ampia. E anche se la Gazzetta parla di “un paio di milioni”, il conto potrebbe arrivare a 4 o 5: dai 12,5 milioni (l’argentino sarebbe sceso dagli iniziali 15) chiesti da Dybala agli 8 + bonus per arrivare a 10, offerti dal club: come dicevamo la differenza è tanta. La Juve mette sul piatto anche la 10 e un futuro da capitano bianconero, un simbolo della squadra dopo Bonucci e Chiellini. Dall’altro lato Dybala può offrirsi a tutto il mondo da gennaio, chi lo prende deve solo pagare l’ingaggio perché il cartellino è gratis, facile pensare che si possa scatenare un’asta dove, magari coi club della Premier, sarà possibile arrivare ai 12 milioncini (come de Ligt) o magari ai 15 agognati a Torino.

Sui giornali gli incontri fra il club e l’entourage della Joya sono stati “annunciati” con titoli come “attesa la fumata bianca” da Sport Mediaset o raccontati come “vertice positivo, sabato si bissa”, da La Stampa. Poi però per la Gazzetta si è passati al “terzo round”: come nella Boxe, pure il lessico sulla trattativa si sta incattivendo. Anche perché la storia è lunga: è partita 13 mesi fa ed è proseguita con frecciate, messe in riga da parte del presidente con Paulo che a dicembre 2020 diceva: “Il mio agente è stato a Torino per molto tempo e non è stato chiamato, perciò mi dispiace quando si parla di soldi e cifre inventate. Sarebbe bello che si dicesse la verità, parlare di cifre nella situazione in cui siamo ora mette la gente contro di me”. Poi quasi tre mesi senza giocare e un campionato con 4 gol: assurdo per chi con Sarri aveva avuto la migliore stagione della sua carriera, finendo per indossare la patch di miglior giocatore della Serie A: che aveva deciso con due gol all’Inter a San Siro e allo Stadium, con un delizioso tocco di esterno sinistro. Per questo Dybala pensa di meritare il secondo ingaggio della squadra.