TACKLE DURO – Il derby dei media sulla fuga dei campioni e l’orgoglio

La Serie A riparte dopo finali europee perse e campioni verso l'Arabia Saudita: Napoli, Juve e Inter si giocheranno lo Scudetto ma gli arabi nel frattempo fanno la vera Superlega

di Roberto Dupplicato -

Pogba e Milinkovic-Savic giocheranno insieme ma forse in Arabia Saudita, visto che il serbo già accettato l’offerta di Alì Babà e 40 milioni, con il Corriere dello Sport scatenato nel ricordare anche la celebre frase di Lotito “pagare in moneta vedere cammello”, che oggi si adatta più che mai alla situazione. E poi il polpo che, in barba alla definizione di riconoscenza, decide di volare a Gedda e di andare ad ascoltare un’offerta di quelle che non si possono rifiutare, di cui oggi si parla sulla prima pagina della Gazzetta.

Arrivederci e grazie

Si prende la scena come sa fare lui il presidente De Laurentiis, presenta le nuove maglie del Napoli, tutte bellissime, e non risparmia attacchi a Giuntoli e alla sua storica Juventinità venuta fuori una volta arrivato da Madama. Ci si è messo anche il governatorissimo De Luca, che ha addirittura ricordato il tentativo della Juve di vincere tre a zero col Napoli ai tempi del Covid. Certi amori non finiscono, certi rancori si alimentano. Ma a Napoli hanno salutato anche Spalletti e Kim, e i dubbi su Garcia restano.

Agnelli è stato squalificato e c’è chi urla all’evidente differenza che c’è tra il patteggiamento sportivo che sa tanto di chiudiamola a tarallucci e vino e sulla stangata per l’ex presidente. Il post calciopoli ci ha insegnato che senza la Juve è tutto il movimento italiano a faticare, ma da qui a girarsi dall’altra parte il passo è stato troppo breve, a dimostrazione che il calcio non riesce ad autoregolarsi né a darsi limiti etici o morali, salvo poi lamentarsi dei soldi dell’Arabia, che però sono arrivati nelle casse della A per anni senza che nessuno sollevasse questioni sulla poco democratica monarchia del secondo stato al mondo per l’oro nero.

Se la Juve per Tuttospport è rimasta spiazzata dall’addio di Sergej e andrà su Koopmeiners, l’Inter è la squadra che più si è rinforzata, ma al tempo stesso ha dovuto anche accettare degli addi chiacchierati e circensi, come quello di Brozo, che le cambieranno faccia almeno in Europa, sarà meno imprevedibile ma con qualche soldo in più in cassa, risultato? Difficile rivedere Inzaghi in finale di Champions

La Roma deve trattenere Dybala e contenere Mourinho, la Lazio ora può prendere Berardi e Zielinski perché Sarri ha diritto di mostrarci altra bellezza, anche perché ormai è chiaro come in Arabia stiano per costruire la superlega che in Europa Agnelli non è riuscito a fare, soprattutto per come l’aveva comunicata male. Qui è stato rigettato lui col suo progetto, col senno di poi abbiamo capito che quello fu il primo segno di quanto il vecchio presidente della Juve avesse perso la bussola del calcio, che ora indica l’Arabia.

Si vuole ripetere l’operazione simpatia che al Qatar è riuscito, visto che oggi lo stato degli emirati del Golfo Persico si è accreditato anche come meta turistica occidentale a livello planetario, e chissenefrega di morti calpestati e diritti civili negati, la stessa cosa che ora vuole fare l’Arabia Saudita a colpi di milioni.