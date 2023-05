TACKLE DURO – Il derby dei media sull’Euroderby e la Juve nuovamente stangata

Alla vigilia della sfida in cui Milan e Inter si giocano gloria e 100 milioni arrivano le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni: in arrivo una nuova penalizzazione per i bianconeri, in macerie dopo Agnelli

di Roberto Dupplicato

Il mondo guarda Milano, mercoledì San Siro si accende per una di quelle sfide che capitano ogni 25 anni circa il derby di Champions League tre Inter Milan, i ricordi del passato di quell’inizio di anni 2000 in cui il Milan dominava in Europa e l’Inter cominciava a capire come diventare grande imparando dagli eterni rivali cittadini i cugini. Per Vieri sulla Gazza vince chi se la passa. L’Inter sembra entrata in forma, al Milan se manca Leao riescono a essere meno imprevedibili: però c’è Theo. E che Theo.

Tre miliardi di spettatori nel mondo

Televisioni collegate da ogni parte del globo terraacqueo (giusto per restare in armicromia tra politica e pallone) e tutti gli occhi su Champions City dopo che stasera si parte con la Finale Anticipa fra Ancelotti e Guardiola, che se pensi che a Istanbul ci andrà uno tra Pioli e Inzaghi viene un po’ da sorridere e a darsi di gomito: due veri underdog, che ora vogliono l’argento del Bosforo. Sfida planetaria che innalza il livello di apprezzamento del calcio italiano: servono queste partite per vendere i diritti all’estero.

Dall’altro lato la Juve ha già capito che la Champions non arriverà dal cammino fatto in campionato. Le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni sono 75 pagine difficilmente digeribili. Contestata la Lealtà, confermato l’impianto accusatorio e la responsabilità dei dirigenti. Magari i punti non saranno 15, magari i 9 inizialmente richiesti, ma comunque riguardano solo il filone delle plusvalenze. Poi arriva quello della manovra stipendi. Si mette male, forse non sarà B, ma con tutti questi filoni il futuro è più nero che bianco.

Certo, nel frattempo torna Arthur e forse arriva Giuntoli, ma per andare in Champions la strada è più semplice di quel che si creda: tre partite da vincere, che se Chiesa fa il Chiesa, Pogba torna Pogba, Di Maria si accende e Vlahovic continua a segnare, non sono un percorso impossibile. Certo, c’è il Siviglia e una fra Roma e il Bayer di Xabi Alonso, ma la Juve è la più forte. La Juve ha fatto in tempo a battere Gasperini ma verosimilmente ora in A avrá meno motivazioni e già si è visto a gennaio lo sbandamento da penalizzazioni.

Qualche settimana sul Corsport la difesa della Juve ipotizzava circa 40 punti tra i due filoni, ma ora è chiaro: non ci saranno coppe per la Juve l’anno prossimo. D’altra parte la dirigenza se l’è un po’ cercata con una strategia difensiva tutta basata sulla forma e non sulla sostanza: cioè non tesa a dimostrare che il sistema plusvalenze non esista ma puntare più sui cavilli, tempi e modalità: a fare così è andata peggio che col Napoli di Spalletti in campo. Ora c’è da concentrarsi su quello che domani dirà il Gup: la vecchia dirigenza è sparita, Agnelli doveva vincere una Champions e invece la festa l’ha fatta per il matrimonio. Un popolo deluso ma con ancora uno zoccolo duro che lo difende.

Piange la prima di Tuttosport dicendo “Juve, ti levano l’Europa”, senza spiegare ai propri lettori che se c’è qualcuno che ha inguaiato il club è stato il vecchio cda, mica il Coni. Ma i tifosi, manipolati anche dai soliti rimestatori di fango e fake news che insieme ai serbi dei serbi dei serbi li convincono che la Figc sia contro di loro e usano il web per le minacce a Gravina e a Zaki. Ecco, loro sono arrivati a teorizzare che la colpa della penalità sia dei giudici. Come se uno pensi che la multa per essere passato col rosso sia colpa del vigile: immaturi, irrisolti, bambinetti che danneggiano il proprio club andando a fare la disdetta su Sky e Dazn. Poverini, che illusi. Fortuna per la Juve che tutti i suoi tifosi non sono così.