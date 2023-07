Tutti i derby del weekend by Schira: Musah, Milan-Inter dopo Chelsea-Arsenal…

Stand-by Kamada per il Milan e la Roma ci prova. Istanbul prova a dividersi due bianconeri, con Paredes in orbita Galatasaray e Cuadrado obiettivo del Fenerbahce.

di Nicolò Schira -

Nel derby tutto milanese di mercato il Milan può piazzare il punto dell’1-1 in risposta al colpo nerazzurro Marcus Thuram. Il club di via Aldo Rossi, infatti, é in vantaggio sull’Inter nella corsa a Yunus Musah, che vuole lasciare il Valencia e sogna il ritorno in Italia. I rossoneri hanno già l’intesa col calciatore per un quadriennale da 2 milioni a stagione. Curiosità: dopo il grande mondiale fatto con gli Stati Uniti in Qatar Musah era stato al centro di un altro derby, tutto londinese tra Chelsea e Arsenal.

Nel mercato invernale era finita 0-0, visto che il Valencia aveva deciso di non venderlo

A proposito di gioielli a stelle e strisce: il Milan 2023/24 potrebbe essere Made in USA, dato che pure Christian Pulisic si sta avvicinando al Diavolo. In stand-by per ora Daichi Kamada, tanto che la Roma sta provando a inserirsi in caso di mancato tesseramento da parte dei rossoneri (c’era intesa per quadriennale da 3 milioni annui).

In uscita dal Milan c’è invece Daniel Maldini cercato da Empoli e Sassuolo. A condurre la sfida di mercato sono al momento i toscani, che nei prossimi giorni proveranno a confermare la pole. Farà shopping in settimana a Milano invece il Frosinone di Guido Angelozzi, che vuole portare in gialloazzurro un talento di entrambe le squadre: dal Milan é in arrivo Marco Brescianini, mentre dall’Inter può approdare in Ciociaria Gaetano Oristanio. A proposito di giovani interisti: Giovanni Fabbian rinnoverà il contratto prima di essere ceduto in prestito (Corvino in pressing). I nerazzurri hanno definito la cessione di Marcelo Brozovic all’Al Nassr per 18 milioni.

Ma non finisce qui: gli arabi hanno messo nel mirino anche Paulo Dybala (orientato a restare alla Roma) e Gigi Buffon (offerto biennale da 15 milioni annui). La Lazio sorpassa la Fiorentina nella corsa a Riccardo Orsolini (Bologna). Derby inglese tra Tottenham e Newcastle per Dusan Vlahovic, per il quale c’è stato anche un sondaggio del Chelsea. Infine possibile derby a Istanbul nella prossima stagione per due ex calciatori della Juventus: Leandro Paredes é nel mirino del Galatasaray, mentre Juan Cuadrado é cercato dal Fenerbahce.