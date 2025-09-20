In quel di Zanica è tutto pronto per la sfida del lombardo-veneto fra i bianco azzurri e i granata. Il match sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Ma come fare per vederlo senza pagare abbonamenti? Vi basterà cliccare sul link precedente, aprire un conto gioco e fare il primo deposito. In questo modo avrete a disposizione un ricco palinsesto di calcio in streaming fra cui appunto Albinoleffe-Cittadella che altrimenti potrà essere vista su Sky Sport, SkyGO e NOW.

Verso Albinoleffe-Cittadella, la vigilia del match

Dopo 4 giornate i padroni di casa sono soltanto 16esimi avendo raccolto solo 2 punti, frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con 7 goal fatti e 9 subiti. I bergamaschi arrivano da una doppia rimonta subita in casa del Trento in un match finito 2-2 e in casa non vincono in match ufficiali da metà aprile. Gli ospiti sono 13esimi con 13 punti nonostante abbiano segnato solo 3 reti in 360 minuti. I granata arrivano da due ko, ultimo dei quali nel derby regionale contro il Vicenza in casa per 1-0. In trasferta il Citta non vince da marzo. L'ultimo scontro diretto fra le due compagini risale al 2017.