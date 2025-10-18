Segui Arizona Cardinals-Green Bay Packers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL del 19 ottobre.

Redazione Derby Derby Derby 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 22:26)

Domenica 19 ottobre alle ore 22,25 è in programma Arizona-Green Bay, match valido per la week 7 di NFL. La location, come in ogni match intero dei Cardinals sarà lo State Farm Satdium di Glendale.

Guarda Arizona Cardinals-Green Bay Packers IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365.

Arizona Cardinals-Green Bay Packers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass

Verso ARI Cardinals-GB Packers, come arrivano i due team al match — Con un record di 2 vittorie e 4 sconfitte i Cardinals di coach Gannon sono ultimi in NFC west. E dire che il team di Phoenix era partita con 2 vittorie salvo poi entrare in un tunnel di 4L di fila, ultima delle quali un 31-27 in casa dei Colts dove la squadra, a onore del vero, non ha per nulla sfigurato.

In Arizona arrivano i Packers di Matt LeFleur che sono primi in NFC north assieme ai Lions con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. I gialloverdi nello scorso turno arrivano dal successo interno 27-18 contro i Bengals. Lo scontro diretto della passata stagione ha visto, esattamente 12 mesi fa trionfare Green Bay per 34-13 al Lambeau Field.

I quarterback titolari di ARI Cardinals-GB Packers — Per i padroni di casa Brisset dovrebbe prendere il posto di Murray come quarterback, elemento che ha cambiato 6 squadra diverse nelle ultime 6 stagioni. In 3 match con i Cardinals l'ex Patriots ha segnato 2 td e si è fatto intercettare una volta. Nei Packers solita cieca fiducia a Jordan Love alla sua terza stagione da titolare fisso a GB: per ora in questo 2015 ha lanciato esattamente 1000 yards con 8 td e 1 intercetto.

