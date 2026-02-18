derbyderbyderby streaming Atletico-Espanyol: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga

Atletico-Espanyol: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga

Segui Atletico-Espanyol in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola
Atletico Madrid-Espanyol si gioca sabato 21 febbraio ed è valido per la 25esima giornata di Liga spagnola. Il match del Wanda Metropolitano vede scendere in campo la quarta e la sesta forza del capionato. Calcio d'inizio alle ore 21. Ecco come vivere il match in tempo reale.

Momento difficile per l'Atletico che arriva da due sconfitte di fila in campionato contro Betis e Rayo e la conseguente perdita del terzo posto in classifica. Anche l'Espanyol è in crisi con un solo punto in 5 partite, quello arrivato dal 2-2 in casa contro il Celta.

Dove vedere Atletico-Espanyol in diretta TV e streaming gratis

Atletico-Espanyol sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Atletico-Espanyol di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

