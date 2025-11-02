Dal 2 all'8 novembre va in scena l'ATP Atene, torneo su cemento indoor. L'Hellenic Championship, torneo ATP di categoria 250 vede nella sua entry list nomi importanti come Novak Djokovic e Lorenzo Musetti.
TENNIS IN STREAMING
ATP Atene, tennis: dove vedere il torneo in streaming gratis e diretta tv
Guarda tutti i match dell'ATP Atene IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Dove vedere l'ATP 250 di Atene in diretta TV e streaming gratis—
L'ATP Atene sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente l'ATP 250 di Atene in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.
Come accedere allo streaming?
ATP 250 di Atene, prima edizione—
L'Hellenic Championship è entrato nel calendario ATP per la prima volta questa stagione, rimpiazzando di fatto l'appuntamento di Belgrado. Si giocherà all'OAKA basketball arena per un montepremi totale di quasi 800 mila euro. L'evento si svolge in contemporanea con il più rinomato ATP di Metz, appena dopo il master 1000 di Parigi e una settimana prima delle ATP Finals di Torino.
ATP Atene, teste di serie e favoriti del torneo—
Sono due i top 10 del ranking ATP che giocheranno ad Atene: il numero 5 Nole Djokovic e il numero 8 Lorenzo Musetti. Il numero 3 del seeding sarà l'altro italiano Darderi mentre completano il quadro delle teste di serie Nakashima, Muller, Borges e Popyrin. Fra i vari forfait più illustri citiamo Baez, Bautsta Agut, Fucsovic e Khachanov che hanno invece permesso l'ingresso dei vari Korda, Dzumhur, Opelka e Van de Zandschulp.
Non perdere l’occasione di tutto l'ATP 250 di Atene in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni del grande tennis. Non perderti nemmeno un match dell'ATP Atene in diretta streaming gratis su Bet365!
© RIPRODUZIONE RISERVATA