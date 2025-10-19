Segui l'ATP 500 di Basilea in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Redazione Derby Derby Derby 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 13:45)

Dal 20 al 26 ottobre al St.Jakobshalle va in scena l'ATP Basilea. Il torneo, categoria 500, che si giocherà sull'artificiale al chiuso è alla sua 54esima edizione e ha un montepremi di oltre 2,2 milioni di euro.

Guarda tutti i match dell'ATP Basilea IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

L'ATP Basilea sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente l'ATP 500 di Basilea in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

ATP 500 di Basilea, storia e albo d'oro — L'ATP di Basilea è diventato un 500 dal 2009 ma la sua prima edizioni si è giocata nel lontano 1970. Come logico aspettarsi il recordmen di questo torneo è stato il padrone di casa Roger Federer che qui ha trionfato ben 10 volte, ultima nel 2019. Interessante notare che nessun italiano è mai riuscito ad arrivare in finale a Basilea. Nel 2024 il successo è andato al francese Perricard che ha sconfitto in 2 set l'americano Shelton.

ATP Basilea, teste di serie e favoriti del torneo — I due grandi favoriti e anche unici top 10 presenti nella entry list dell'ATP 500 di Basilea son gli americani Fritz e Shelton, rispettivamente numero 4 e 6 al mondo. Col forfait di Rune gli altri possibili protagonisti del tabellone saranno, in ordine di seeding Ruud, Aliassime, Lehecka, Mensik e Davidovich Fokina. Nel torneo di doppio invece i nostri Bolelli e Vavassori sono teste di serie numero 2.

