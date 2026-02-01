Terminato l'Australian Open con la vittoria di Alcaraz, il calendario del tennis maschile ci propone l'ATP Montpellier. Il torneo su cemento indoor francese si gioca dal 2 all'8 febbraio e questa è la preview completa dell'evento.
Storia e albo d'oro dell'ATP Montpellier—
Conosciuto sia come Open Occitanie ma anche come Open sud de Francia, l'ATP Montpellier è un torneo di categoria 250 fondato nel 1987 e con un prize money di poco meno di 600 mila euro. Il torneo si svolge alla Sud de France Arena dopo che nelle prime edizioni si svolgeva a Lione. Il recordmen dell'ATP Montepellier è il padrone di casa Richard Gasquet con 4 successi, ultima nel 2016. L'unico italiano a conquistare questo trofeo è stato Sinner nel 2023 mentre la scorsa edizione è andata al canadese Aliassime nella finale contro l'americano Kovacevic.
ATP Montpellier, tabellone e seeding—
L'unico top 10 presente come testa di serie è il campione in carica Aliassime, numero 8 al mondo. Dietro di lui troviamo il nostro italiano Cobolli, oltre che ai vari Mahac, Griekspoor, Humbert, Fils, Hurkacz e Kovacevic. Out invece Nardi che è stato rimpiazzato Ruusuvuori.
