Segui l'ATP Montpellier in streaming e diretta TV gratis: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.
Terminato l'Australian Open con la vittoria di Alcaraz, il calendario del tennis maschile ci propone l'ATP Montpellier. Il torneo su cemento indoor francese si gioca dal 2 all'8 febbraio e questa è la preview completa dell'evento.

Per vedere questo torneo di tennis hai 3 possibilità:

Dove vedere l'ATP Montpellier in diretta TV e streaming gratis

L'ATP Montpellier sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDEBT e LOTTOMATICA, la piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il live di tutti i match del torneo è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente l'ATP Montpellier in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto gioco SISAL, LOTTOMATICA o GOLDBET

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca ATP Montpellier nella sezione Live Streaming.

    • Storia e albo d'oro dell'ATP Montpellier

    Conosciuto sia come Open Occitanie ma anche come Open sud de Francia, l'ATP Montpellier è un torneo di categoria 250 fondato nel 1987 e con un prize money di poco meno di 600 mila euro. Il torneo si svolge alla Sud de France Arena dopo che nelle prime edizioni si svolgeva a Lione. Il recordmen dell'ATP Montepellier è il padrone di casa Richard Gasquet con 4 successi, ultima nel 2016. L'unico italiano a conquistare questo trofeo è stato Sinner nel 2023 mentre la scorsa edizione è andata al canadese Aliassime nella finale contro l'americano Kovacevic.

    Flavio Cobolli testa di serie numero 2 del torneo (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)

    ATP Montpellier, tabellone e seeding

    L'unico top 10 presente come testa di serie è il campione in carica Aliassime, numero 8 al mondo. Dietro di lui troviamo il nostro italiano Cobolli, oltre che ai vari Mahac, Griekspoor, Humbert, Fils, Hurkacz e Kovacevic. Out invece Nardi che è stato rimpiazzato Ruusuvuori.

