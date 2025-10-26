ATP Parigi in diretta streaming gratis: dove vedere il master 1000 di tennis

L'ATP Parigi sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365 , la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis . Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato , con un deposito minimo di 5 euro , consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

ATP Master 1000 di Parigi, storia e albo d'oro

Tutto pronto per la 52esima edizione dell'ATP Parigi che si gioca sull'artificiale veloce indoor. Un evento da quasi 6 milioni di prize money totale da quasi 6 milioni di euro. Il recordmen di questo torneo è Novak Djokovic che qui ha vinto ben 7 volte, ultima nel 2023, mentre l'unico italiano che ha trionfato nella capitale francese è Barazzutti nel 1977. Interessante notare come è Sinner e nemmeno Alcaraz abbiano mai vinto il master 1000 di Parigi. L'ultima edizione invece è andata al tedesco Zverev che in una finale inedita e inattesa si è sbarazzato in due set del padroni di casa Humbert.