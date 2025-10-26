ATP Parigi in diretta streaming gratis: dove vedere il master 1000 di tennis

Dal 27 ottobre al 2 novembre la Defense Arena ospita l'ATP di Parigi ovvero l'ultimo master 1000 della stagione di tennis maschile e anche ultimo grande appuntamento in vista della ATP Finals che si giocheranno a novembre. L'ennesima occasione per vedere all'opera Jannik Sinner e il suo rivali Carlos Alcaraz.
ATP Master 1000 di Parigi, storia e albo d'oro—
Tutto pronto per la 52esima edizione dell'ATP Parigi che si gioca sull'artificiale veloce indoor. Un evento da quasi 6 milioni di prize money totale da quasi 6 milioni di euro. Il recordmen di questo torneo è Novak Djokovic che qui ha vinto ben 7 volte, ultima nel 2023, mentre l'unico italiano che ha trionfato nella capitale francese è Barazzutti nel 1977. Interessante notare come è Sinner e nemmeno Alcaraz abbiano mai vinto il master 1000 di Parigi. L'ultima edizione invece è andata al tedesco Zverev che in una finale inedita e inattesa si è sbarazzato in due set del padroni di casa Humbert.
ATP Parigi, teste di serie e favoriti del torneo—
L'entry list del master 1000 di Parigi vede presenti tutti i top 10 del rabking ATP fatta eccezione per il numero 5 Djokovic. Quindi in base all'ordine delle teste di serie è logico prevedere i seguenti protagonisti: Alcaraz e Sinner, nei due poli opposti del tabellone, oltre ai vari Zverev, Fritz, Shelton, De Minaur, Musetti e Ruud come primi otto favoriti.
