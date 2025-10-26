derbyderbyderby streaming ATP Parigi in diretta streaming gratis: dove vedere il master 1000 di tennis

TENNIS IN STREAMING

ATP Parigi in diretta streaming gratis: dove vedere il master 1000 di tennis

ATP Parigi in diretta streaming gratis: dove vedere il master 1000 di tennis - immagine 1
Segui l'ATP Master 1000 di Parigi in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.
Redazione Derby Derby Derby

Dal 27 ottobre al 2 novembre la Defense Arena ospita l'ATP di Parigi ovvero l'ultimo master 1000 della stagione di tennis maschile e anche ultimo grande appuntamento in vista della ATP Finals che si giocheranno a novembre. L'ennesima occasione per vedere all'opera Jannik Sinner e il suo rivali Carlos Alcaraz.

Guarda tutti i match dell'ATP Parigi IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere l'ATP Master 1000 di Parigi in diretta TV e streaming gratis

—  

L'ATP Parigi sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

ATP Parigi in diretta streaming gratis: dove vedere il master 1000 di tennis- immagine 2

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente l'ATP Master 1000 di Parigi in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca ATP Parigi nella sezione Live Streaming.

    • ATP Master 1000 di Parigi, storia e albo d'oro

    —  

    Tutto pronto per la 52esima edizione dell'ATP Parigi che si gioca sull'artificiale veloce indoor. Un evento da quasi 6 milioni di prize money totale da quasi 6 milioni di euro. Il recordmen di questo torneo è Novak Djokovic che qui ha vinto ben 7 volte, ultima nel 2023, mentre l'unico italiano che ha trionfato nella capitale francese è Barazzutti nel 1977. Interessante notare come è Sinner e nemmeno Alcaraz abbiano mai vinto il master 1000 di Parigi. L'ultima edizione invece è andata al tedesco Zverev che in una finale inedita e inattesa si è sbarazzato in due set del padroni di casa Humbert.

    ATP Parigi in diretta streaming gratis: dove vedere il master 1000 di tennis- immagine 3
    Carlos Alcaraz, numero uno ATP cerca la prima vittoria in carriera a Parigi (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

    ATP Parigi, teste di serie e favoriti del torneo

    —  

    L'entry list del master 1000 di Parigi vede presenti tutti i top 10 del rabking ATP fatta eccezione per il numero 5 Djokovic. Quindi in base all'ordine delle teste di serie è logico prevedere i seguenti protagonisti: Alcaraz e Sinner, nei due poli opposti del tabellone, oltre ai vari Zverev, Fritz, Shelton, De Minaur, Musetti e Ruud come primi otto favoriti.

    Non perdere l’occasione di tutto l'ATP Master 1000 di Parigi in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni del grande tennis. Non perderti nemmeno un match dell'ATP Parigi in diretta streaming gratis su Bet365!

    Leggi anche
    Mls, Vancouver-Dallas: dove vederla gratis in streaming live
    Sacramento-Lakers: dove vedere la NBA in Tv e in Streaming LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA