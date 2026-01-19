Segui l'Australian Open femminile in streaming e diretta TV gratis: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

In contemporanea con i colleghi uomini è iniziato l'Australian Open femminile, primo torneo dello slam della stagione di tennis WTA. Tutto il meglio del tennis femminile quindi in campo sull'artificiale di Melbourne dal 18 gennaio all'1 febbraio.

Per vedere questo torneo di tennis hai 3 possibilità:

Dove vedere l'Australian Open femminile in diretta TV e streaming gratis — L'Australian Open femminile sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDEBT e LOTTOMATICA, la piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il live di tutti i match del torneo è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Eurosport e in streaming su DAZN, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente l'Australian Open femminile in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Storia e albo d'oro degli Australian Open femminili — Così come per il torneo maschile anche quello femminile ha vissuto due era, quella degli Australian Championship dal 1922 al 1968 e l'era moderna quella degli Australian Open dal 1969 in poi. Le tennista più vincente della new era è Serena Williams con 7 successi. Nella scorsa edizione la vittoria è andata all'americana Keys che ha impedito in finale alla Sabalenka ti firmare una personale tripletta. Nessuna italiana ha mai raggiunto invece la finale di questo slam.

Australian Open femminili: tabellone e teste di serie — Sabalenka numero 1, Vondrousova numero 32. In mezzo alla prima e ultima testa di serie del tabellone, un mare di favorite, contro favorite e outsiders che rendono come sempre gli slam femminili molto imprevedibili. La nostra Paolini occupa la casella numero 7 del seeding dietro solo a big come Swaitek, Gauff, Anisimova, Rybakina e Pegula.