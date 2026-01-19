E' ufficialmente iniziayo l'Australian Open maschile 2026, primo slam dell'anno del calendario del tennis ATP. Il torneo sul cemento indoor e outdoor di Melbourne si ci terrà compagnia dal 18 gennaio al 1 febbraio.
L'Australian Open maschile sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDEBT e LOTTOMATICA, la piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il live di tutti i match del torneo è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.
Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Eurosport e in streaming su DAZN, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente l'Australian Open maschile in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.
Australian Open maschile, storia e albo d'oro—
Nato nel 1905 come Australian Championship, il torneo ha preso la denominazione di Australian Open mel 1969. Il torneo, che in questo 2026 ha un prize money totale di 111 milioni di dollari si svogle al Melbourne Park su superficie artificiale. Nell'era moderna il recormen assoluto degli Australian Open è Roger Federer con 6 successi, ultimo dei quali nel 2018. Le ultime due edizioni invece sono state vinte dal nostro Jannik Sinner che nel 2024 ha sconfitto in finale Medvedev mentre nel 2025 ha battuto Zverev.
Partecipanti e tabellone dell'Australian Open maschile—
Il torneo, dopo le qualificazioni parte dai 128esimi di finale. Le teste di serie sono 32 dal numero 1 Alcaraz fino all'ultimo nel seeding, il francese Moutet. Oltre a Sinner, che ha la pettorina numero 2, presenti anche Musetti e Darderi come teste di serie in tabellone mentre Cobolli è uscito al primo turno. Fra i rivali più temibili per Alcaraz e Sinner citiamo Zverev, Djokovic, De Minaur, Shelton e Fritz.
