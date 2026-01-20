Auxerre-PSG: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Ligue 1

L' Auxerre è penultimo in classifica ma a pari punti dell'ultimo Metz con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte e arriva dal ko 1-0 intrasferta contro il Lens. Proprio i giallorossi capo classifica stann ingaggiando un testa a testa con il PSG che nonostante le 4 vittorie di fila (13-3-2 in totale) è ancora a -1 dai rivali.

Dove vedere Auxerre-PSG in diretta TV e streaming gratis

Auxerre-PSG sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Ligue 1. Per seguire la partita, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Auxerre-PSG di Ligue 1 in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento.