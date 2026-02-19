Barcellona-Levante: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga

Con la sconfitta per 2-1 in casa del Girone dello scorso weekend il Barcellona è stato scavalcato in vetta alla classifica dal Real Madrid che oa ha 2 punti in più dei rivali. Il Levante invece, nel recupero di martedì contro il Villarreal ha incassato il terzo ko di fila e ora è a -7 dalla salvezza.

Dove vedere Barcellona-Levante in diretta TV e streaming gratis

Barcellona-Levante sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Barcellona-Levante di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.