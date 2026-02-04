derbyderbyderby streaming Barcellona-Mallorca: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga

CALCIO IN STREAMING

Barcellona-Mallorca: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Liga

Segui Barcellona-Mallorca in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola
Barcellona-Mallorca è in programma sabato 7 febbraio alle 16,15. Il match del Camp Nou, valido per la 23esima giornata di Liga vede la capolista ospitare la 14esima in classifica. Ecco i nostri consigli utili per vedere la partita.

Il Barcellona continua a viaggiare ad un punto di vantaggio sul Real Madrid. I catalani infatti nello scorso weekend hanno vinto in trasferta 3-1 in casa dell'Elche. Il Mallorca ha solo 2 punti in più della zona retrocessione ma arriva lanciatissimo dopo il 4-1 casalingo sul Siviglia.

Dove vedere Barcellona-Mallorca in diretta TV e streaming gratis

Barcellona-Mallorca sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Barcellona-Mallorca di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

