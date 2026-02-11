Barcellona-Paris live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega

Segui Olympiacos-Bologna in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega.

Redazione Derby Derby Derby 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 22:31)

Il Palau Blaugrana è pronto a ospitare Barcellona-Paris, match valido per la 28esima giornata di Eurolega. La sfida tra i catalani quarti in classifica e i francesi terzultimi è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 20,30.

In questo articolo ti spieghiamo i 3 modi che hai per vedere il match:

Barcellona-Paris in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'Eurolega.

Barcellona-Paris visibile in diretta tv anche su Sky Sport, ma per questa la piattaforma serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Barcellona-Paris in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Barcellona-Paris nella sezione Live Streaming.

Barcellona-Paris, lo stato di forma dei due team — Con 17 vittorie e 10 sconfitte il Barcellona è quarto in classifica. La squadra blaugrana ha subito interrotto un bis di ko battendo nello scorso turno il Baskonia in trasferta nel derby spagnolo finito 91-97 con un Parra da 16 punti a tabellino.

Paris viaggia solo a 8 vittorie su 26 gare giocate e ha un solo successo in più sul Lione fanalino di coda. I transalpini hanno infilato 4 ko nelle ultime 5 gare giocate e arrivano dal match interno perso di un soffio contro il Fenerbahce 92-90 con un Hifi top scorer della serata. Nella gara giocata nel girone di andata a campi invertiti successo del Barcellona netto, 85-69.

I probabili quintetti di partenza di Barcellona-Paris — Barcellona che schiera Punter playmaker, Laprovittola guardia, Norris ala piccola, Clyburn ala grande ed Hernangomez centro. Paris risponde con Robinson play, Rhoden guardia, Ouattara e Cavaliere ali e Dokossi numero 5.

BARCELLONA - Punter, Laprovittola, Norris, Clyburn, Hernangomez. All. Pascual

PARIS - Robinson, Rhoden, Ouattara, Cavaliere, Dokossi. All. Tabellini