Verso Bayern-Olimpia, lo stato di forma dei due team

Sia Bayern che Olimpia hanno iniziato la stagione di Eurolega con 1 vittoria e 2 sconfitte ed entrambe le formazioni hanno trovato l'unica W di questa partenza contro i serbi della Stella Rossa. Nel weekend i bavaresi hanno vinto in campionato 96-81 contro il Bamberg con 21 punti di Obst mentre i meneghini hanno stravinto in trasferta il derby contro Varese 94-61 trascinati dai 20 punti di Brooks. Davanti al pubblico del BMW Park il Bayern ha vinto 4 delle ultime 5 gare ufficiali tra campionato e coppa mentre nella passata Eurolega i teutonici hanno vinto entrambi gli scontri diretti (+1 al Forum e +17 in Germania).