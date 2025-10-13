Ci aspettano 4 grandi serate di Eurolega visto che questa settimana nella competizione regina si gioca di nuovo un doppio turno. In questo articolo parleremo di Bayern Monaco-Olimpia Milano, sfida in programma martedì 14 ottobre con palla a due alle ore 20,30. Con Bet365 puoi seguire Bayern-Olimpia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
Basket Eurolega, Bayern-Olimpia: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE
Dove vedere Bayern-Olimpia in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Bayern-Olimpia è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la sfida dell’Eurolega direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Hai quindi la possibilità di registrarti ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis Bayern-Olimpia in diretta streaming. Il match sarà visibile anche in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW.
Verso Bayern-Olimpia, lo stato di forma dei due team—
Sia Bayern che Olimpia hanno iniziato la stagione di Eurolega con 1 vittoria e 2 sconfitte ed entrambe le formazioni hanno trovato l'unica W di questa partenza contro i serbi della Stella Rossa. Nel weekend i bavaresi hanno vinto in campionato 96-81 contro il Bamberg con 21 punti di Obst mentre i meneghini hanno stravinto in trasferta il derby contro Varese 94-61 trascinati dai 20 punti di Brooks. Davanti al pubblico del BMW Park il Bayern ha vinto 4 delle ultime 5 gare ufficiali tra campionato e coppa mentre nella passata Eurolega i teutonici hanno vinto entrambi gli scontri diretti (+1 al Forum e +17 in Germania).
I probabili quintetti base di Bayern-Olimpia—
BAYERN MONACO - Kratzer, Lucic, Mike, Jovic, Mayes. All. Herbert.
OLIMPIA MILANO - Booker, Leday, Shields, Brown, Bolmaro. All. Messina.
