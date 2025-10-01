derbyderbyderby streaming Basket Eurolega, Real Madrid-Olympiacos diretta tv e streaming LIVE del match

Basket Eurolega, Real Madrid-Olympiacos diretta tv e streaming LIVE del match

Basket Eurolega, Real Madrid-Olympiacos diretta tv e streaming LIVE del match - immagine 1
I blancos all'esordio in Eurolega hanno perso in trasferta contro la Virtus. I greci hanno invece espugnato Vitoria, tana del Baskonia. Match sulla carta equilibratissimo ed incerto, per questo da non perdere.
Prima serata positiva per le due italiane di Eurolega 2025/2026 con Milano e Bologna che hanno esordito con una vittoria. L'inizio di stagione vede subito un doppio turno in programma e il big match della seconda giornata è sicuramente Real Madrid-Olympiacos, una grande classica del basket continentale e in programma alla Movistar Arena giovedì 2 ottobre con palla a due alle ore 20,45. Con Bet365 puoi seguire Real Madrid-Olympiacos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Real Madrid-Olympiacos in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida dell’Eurolega direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Real Madrid-Olympiacos in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW.

Basket Eurolega, Real Madrid-Olympiacos diretta tv e streaming LIVE del match- immagine 2
(Photo by Panagiotis Moschandreou/Euroleague Basketball via Getty Images)

Verso Real Madrid-Olympiacos, seconda giornata di Eurolega

Gli spagnoli allenati da Mateo Chus sono stati i grandi delusi della scorsa annata visto il settimo posto in regular season e l'uscita ai quarti di finale die dei playoff proprio per mano del team del Pireo. Dall'altra parte troviamo il roster guidato da coach Bartzokas che invece è arrivata alle final fuor e ha chiuso terza. I padroni di casa hanno iniziato malissima la stagione perdendo in Supercoppa contro Valencia e cadendo a Bologna nella prima serata di Eurolega 74-68 contro la Virtus Bologna con Hezonja e Deck unici in doppia cifra. Ben diverso il discorso per i biancorossi che hanno vinto la Supercoppa locale in finale contro Promitheas e hanno segnato 102 punti nella trasferta vittoriosa in Eurolega contro Baskonia trascinati da un Vezenkov da 24 punti e 13 rimbalzi. Osservando lo storico degli scontri diretti possiao notare come l'Olympiacos abbia vinto 5 degli ultimi 6 scontri diretti.

I probabili quintetti base di Real Madrid-Olympiacos

REAL MADRID - Abalde, Hezonja, Tavares, Feliz, Okoke.

OLYMPIACOS - Fournier, Vezenkov, Milutinov, Dorsey, Walkup.

