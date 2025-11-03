Con 2 vittorie e 6 sconfitte gli spagnoli del Baskonia sono in fondo alla classifica assieme a Lione e Maccabi. I baschi però sembrano in ripresa con i due successi di fila ottenuti contro Dubai ed Efes. Trend opposto per la Virtus Bologna che viaggia con un record di 4 vittorie e 4 sconfitte a ha infilato 2 ko consecutivi contro Zalgiris e Bayern.

Dove vedere Baskonia-Bologna in diretta TV e streaming gratis

Baskonia-Bologna sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Baskonia-Bologna di Eurolega in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.