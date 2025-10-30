Benevento-Sorrento si giocherà domenica 2 novembre alle ore 20,30. Il derby campano in posticipo serale è valido per la 12esima giornata del Girone C di Serie C e vede affrontarsi la terza contro la 13esima in classifica.
Benevento-Sorrento in diretta streaming gratis: dove vedere il match di Serie C
Guarda Benevento-Sorrento IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
I padroni di casa del Benevento dopo il ko per 1-0 contro il Catania hanno perso la testa della classifica e ora sono terzi con 22 punti. Il Sorrento invece, che arriva dal 2-2 casalingo contro il Latina, è 13esimo in graduatoria a +2 dalla zona retrocessione. Il Sorrento non batte il Benvento da 13 anni.
Dove vedere Benevento-Sorrento in diretta TV e streaming gratis—
Benevento-Sorrento sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Benevento-Sorrento in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.
