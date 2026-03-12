Betis-Celta Vigo è senza dubbio uno dei match più incerti ed equilibrati della 28esima giornata di Liga. La gara del Cartuja si giocherà domenica 15 marzo alle ore 18,30 e vede scendere in campo la quinta e la sesta in classifica in una sfida con punti pesanti in palio.
CALCIO IN STREAMING
Betis-Celta: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga
Il Betis è quinto in classifica ma in discesa a causa di solo 2 punti raccolti nelle ultime 3 giornate. Gli andalusi arrivano dal ko 2-0 in casa del Getafe. Celta alle spalle dei rivali a -3. I galiziani dopo 2 successi di fila hanno perso in maniera rocambolesca contro il Real Madrid settimana scorsa.
Dove vedere Betis-Celta in diretta TV e streaming gratis—
Betis-Celta sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Betis-Celta di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.
