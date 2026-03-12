derbyderbyderby streaming Betis-Celta: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga

CALCIO IN STREAMING

Betis-Celta: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga

Betis-Celta: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga - immagine 1
Segui Betis-Celta in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola
Redazione Derby Derby Derby

Betis-Celta Vigo è senza dubbio uno dei match più incerti ed equilibrati della 28esima giornata di Liga. La gara del Cartuja si giocherà domenica 15 marzo alle ore 18,30 e vede scendere in campo la quinta e la sesta in classifica in una sfida con punti pesanti in palio.

Guarda Betis-Celta in streaming live gratis su SISAL

Vivi tutte le emzioni della Liga spagnola con GOLDBET

Non perdere nemmeno un goal di Betis-Celta su LOTTOMATICA

Il Betis è quinto in classifica ma in discesa a causa di solo 2 punti raccolti nelle ultime 3 giornate. Gli andalusi arrivano dal ko 2-0 in casa del Getafe. Celta alle spalle dei rivali a -3. I galiziani dopo 2 successi di fila hanno perso in maniera rocambolesca contro il Real Madrid settimana scorsa.

Dove vedere Betis-Celta in diretta TV e streaming gratis

—  

Betis-Celta sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Liga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Betis-Celta di Liga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

Segui Betis-Celta in diretta streaming su SISAL

Guarda tutti i match di Liga gratuitamente su GOLDBET

Tutte le azioni di Betis-Celta senza abbonamento su LOTTOMATICA

Leggi anche
Serie C, Casertana-Monopoli: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Laliga, Barcellona-Siviglia: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

© RIPRODUZIONE RISERVATA