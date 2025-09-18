Inizio di stagione complicato sia per gli andalusi che per i baschi con quest'ultimi che arrivano da due ko consecutivi e rischiano grosso al Cartuja. Ecco come vedere il match in diretta streaming gratis.

Dopo la tre giorn di Champions si torna a parlare di campionati nazionali. Nello specifico in Spagna si scende in campo per la quinta giornata con un anticipo di grande interesse fra Betis e Real Sociedad , match con calcio d'inizio alle ore 21 di venerdì 19 settembre . In questo articolo vi diremo come vedere il match in diretta streaming gratis, vi offriremo i dati realtivi ai due team e anche le probabili formazioni.

Dove vedere Betis-Real Sociedad in diretta TV e in streaming LIVE

Il match del Cartuja di Siviglia tra Betis e Real Sociedad sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. Per farlo vi basterà cliccare sul link precedente, aprire un conto gioco e fare il primo deposito. Questo è l'unico modo per vedere gratis Betis-Real Sociedad che sarà visibile anche su DAZN ma in quel caso serve pagare l'abbonamento alla piattaforma.