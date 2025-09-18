Dopo la tre giorn di Champions si torna a parlare di campionati nazionali. Nello specifico in Spagna si scende in campo per la quinta giornata con un anticipo di grande interesse fra Betis e Real Sociedad, match con calcio d'inizio alle ore 21 di venerdì 19 settembre. In questo articolo vi diremo come vedere il match in diretta streaming gratis, vi offriremo i dati realtivi ai due team e anche le probabili formazioni.
LIGA SPAGNOLA
Betis-Real Sociedad, dove vedere il match di Liga in diretta tv e streaming LIVE
Dove vedere Betis-Real Sociedad in diretta TV e in streaming LIVE—
Il match del Cartuja di Siviglia tra Betis e Real Sociedad sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. Per farlo vi basterà cliccare sul link precedente, aprire un conto gioco e fare il primo deposito. Questo è l'unico modo per vedere gratis Betis-Real Sociedad che sarà visibile anche su DAZN ma in quel caso serve pagare l'abbonamento alla piattaforma.
Verso Betis-Real Sociedad, le statistiche pre match—
Dopo 4 giornate la Liga vede in testa il Real Madrid, unica formazioni a punteggio pieno con 12 punti seguito da Barcellona ed Espanyol. Il Betis è solo decimo con 6 punti ed è reduce dalla trasferta 2-2 in casa del Levante con rimonta da 0-2. Gli ospiti della Real Sociedad sono invece quartultimi con soli 2 punti conquistati nelle prime 4 giornate: pareggi con Valencia ed Espanyol e ko recenti con Oviedo e Real Madrid. Nella scorsa stagione un successo a testa con fattore campo semre decisivo.
Le probabili formazioni di Betis-Real Sociedad—
BETIS (4-2-3-1) - Valles; Bellerin, Gomez, Natan, Firpo; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; Hernandes. All. Pellegrini
REAL SOCIEDAD (4-1-4-1) - Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategui; Kubo, Marin, Soler, Barrentxea; Oyarzabal. All. Sergio
