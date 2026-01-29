derbyderbyderby streaming Bologna-Trento: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA

BASKET IN STREAMING

Segui Bologna-Trento in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita del campionato italiani di basket Serie A.
Virtus Bologna-Aquila Trento è in programma domenica 1 febbraio alle ore 19. La sfida della Segafredo Arena vede sfidarsi la prima in classifica contro la nona. Ecco tutte le informazioni utili per vivere il match.

Continua la marcia della Virtus che con un record di 14 vinte e 2 perse comanda la classifica a braccetto con Brescia. Le V nere arrivano dal successo in trasferta 84-74 su Cremona. Trento a caccia di punti playoff nella lotta a distanza con Cremona e Napoli. L'Aquila arriva dalla vittoria 88-67 in casa di Treviso.

Dove vedere Bologna-Trento in diretta TV e streaming gratis

Bologna-Trento sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

