Virtus Bologna-Aquila Trento è in programma domenica 1 febbraio alle ore 19. La sfida della Segafredo Arena vede sfidarsi la prima in classifica contro la nona. Ecco tutte le informazioni utili per vivere il match.
Bologna-Trento: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA
Continua la marcia della Virtus che con un record di 14 vinte e 2 perse comanda la classifica a braccetto con Brescia. Le V nere arrivano dal successo in trasferta 84-74 su Cremona. Trento a caccia di punti playoff nella lotta a distanza con Cremona e Napoli. L'Aquila arriva dalla vittoria 88-67 in casa di Treviso.
Dove vedere Bologna-Trento in diretta TV e streaming gratis—
Bologna-Trento sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare Tortona-Milano di basket Serie A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.
