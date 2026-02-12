Virtus Bologna-Udine si gioca domenica 15 febbraio alle ore 18,30 ed è valida per la 20esima giornata del massimo campionato italiano di basket. Sul parquet della Segafredo Arena la capolista ospita i friulani ottavi in classifica.
BASKET IN STREAMING
Bologna-Udine: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA
Con la pesante vittoria esterna 87-79 a Brescia la Virtus ha agganciato in testa alla classifica proprio la Leonessa con un record di 15 vittorie e solo 3 sconfitte. A basket city arriva Udine che al momento occupa l'ultimo posto disponibile nella griglia playoff con un record di 8-10 e arriva dal 92-79 interno su Sassari.
Dove vedere Bologna-Udine in diretta TV e streaming gratis—
Bologna-Udine sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con il piazzamento di una scommesse e il saldo attivo, sarà possibile guardare Bologna-Udine di basket Serie A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.
