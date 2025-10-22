Brest-PSG in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Ligue 1

Brest-PSG si gioca sabato 25 ottobre alle ore 17. Il match del Francis Le-Bie è valido per la nona giornata di campionato e vede i campioni in carica sfidare quella che è stata la rivelazione del 2023/2024.

I padroni di casa del Brest dodicesimi in classifica arrivano a questo big match da due pareggi consecutivi, ultimo dei quali lo spettacolare 3-3 esterno contro il Lorient. Anche il PSG che è secondo in campionato ha messo a segno due segno X consecutivi nei confini nazionali e così come il Brest arriva da un 3-3 quanto meno inatteso in casa contro lo Strasburgo.

Dove vedere Brest-PSG in diretta TV e streaming gratis

Brest-PSG sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Brest-PSG in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.