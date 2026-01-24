derbyderbyderby streaming Broncos-Patriots, playoff NFL: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Segui Broncos-Patriots in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL
Redazione Derby Derby Derby

Denver Broncos e New England Patriots si sfidano nella finale di conference in AFC per decidere chi andrà al prossimo super bowl. La gara del Mile High Stadium vede affrontarsi le due miglior teste di serie della conference. Kick off domenica 25 gennaio alle ore 21.

Ecco le tre opzioni per vedere il match di NFL gratis in diretta streaming:

Dove vedere Broncos-Patriots in diretta TV e streaming gratis

—  

Broncos-Patriots sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforma che trasmettono in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Broncos-Patriots in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Broncos-Patriots nella sezione Live Streaming.

    • Broncos-Patriots, conference championship in AFC

    —  

    Denver è stata la miglior squadra della regular season in AFC e per questo ha potuto usufruire del bye al primo turno. Nelle semifinali di conference i Broncos (seconda miglior difesa della lega) hanno dovuto sudare fino all'ultimo per avere la meglio agli over time dei Bills col punteggio di 33-30.

    Anche i Patriots (terzo miglior attacco della NFL) hanno chiuso la regular season con 14 vinte e solo 3 perse ma per la differenza punti hanno dovuto passare dalla wild card dove hanno agilmente eliminato 16-3 i Chargers. Anche il divisional round è stato più semplice del previsto con New England che ha avuto la meglio 28-16 dei Texans sempre in casa. Le due formazioni non si affrontano dal 2023.

    Broncos-Patriots, playoff NFL: dove vederla in streaming gratis e diretta TV- immagine 5
    Patriots a caccia della decima vittoria di fila in trasferta (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

    I quarterback titolari di Broncos-Patriots

    —  

    L'attacco dei Broncos è affidato a Bo Nix che al suo secondo anno nei professionisti è già arrivato al championship round. Per lui in stagione 33 touchdown e 11 intercetti. Anche i Patriots saranno guidati da un qb al secondo anno in NFL ovvero Drake Maye che in stagione viaggia a 39 td e 8 intercetti.

